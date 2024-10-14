Пробежки и мастер-классы проведут в парках Подольска с 14 по 20 октября

Несмотря на холодную осеннюю погоду в парках Подольска проводят различные мероприятия. В парке имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и детском парке с 14 по 20 октября пройдет более 20 бесплатных мероприятий для детей старше 6 лет и взрослых. В том числе занятия по скандинавской ходьбе, совместные пробежки, игровые программы и мастер-классы. Аттракционы будут работать в зависимости от погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В парке имени Виктора Талалихина во вторник и четверг все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой с 10:00 до 11:00. В пятницу их проведут чуть раньше — с 9:00 до 10:00.

В четверг состоятся занятия по вязанию — с 10:00 до 12:30 — в павильоне «Сказочный лес» и там же мастер-класс для детей — с 16:00 до 17:30.

В пятницу пройдет мастер-класс для детей с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

В субботу все желающие смогут присоединиться к групповой пробежке в парке с 09:00 до 09:30, занятиям по вязанию для детей 6+ с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес», детской игровой программе с 12:00 до 12:30, которая состоится на сцене танцевальной веранды.

В воскресенье горожан приглашают на «Рукодельную мастерскую» с 10:00 до 11:30 в павильон «Сказочный лес», детскую игровую программу с 12:00 до 12:30 на сцене танцевальной веранды, поиграть в «Забавные настольные игры» с 12:30 до 13:00 в холле за сценой. «Мастерская творчества для детей» ждет ребят старше шести лет с 16:00 до 17:30 в павильоне «Сказочный лес».

В парке имени В. Талалихина работают семь фудтраков и два кафе, в которых можно перекусить хот-догами и пончиками, выпить кофе.

В парке «Дубрава» в понедельник и среду скандинавская ходьба и зарядка пройдут с 10:00 до 11:00 на территории скейтплощадки, в пятницу чуть позже с 11:00 до 12:00.

В субботу проведут детский праздник с 12:00 до 12:30 на площадке рядом с памятником Василию Поленову и мастер-класс для детей 6+ «Сделай сам» с 12:30 до 13:00 у входной группы. Такой же мастер-класс пройдет и в воскресенье.

В Детском парке в понедельник и среду — скандинавская ходьба с 14:15 до 15:00 на площадке для проведения мероприятий.

В субботу там же состоится детская игровая программа с 12:00 до 12:30.

В воскресенье детей старше 6 лет ждет на мастер-класс «Рисовашка» с 12:00 до 13:00 в зоне аттракционов.

Подольские парки привлекательны не только для местных жителей, но и для туристов. В них проводят экскурсии, краеведческие мероприятия и другие акции учреждений культуры.

Сотрудники парков всегда с улыбкой встречают посетителей и готовы помочь провести время интересно и с пользой. Поэтому на мероприятия приходят, как правило, большинство постоянных участников. Нередко можно увидеть и гостей, желающих познакомиться с программой системного расписания. Это вдохновляет коллектив Дирекции парков культуры и отдыха Г.о. Подольск на разработку новых творческих проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.