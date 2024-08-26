«Привык к покорной женщине»: мигранты раскрыли, почему разводятся с россиянками

Юрист из Ташкента Юлдуз Хусейнова рассказала, что союзы между мигрантами и россиянками нередко заканчиваются разводом. Гражданки РФ, как правило, самостоятельно зарабатывают на жизнь, и у них имеется устоявшийся стиль жизни и поведения. Когда дома появляется человек, который начинает диктовать, как им следует вести себя и что делать, возникает непонимание и столкновение менталитетов. Мужчина-узбек ожидает, что его жена будет вести себя так же, как это принято в провинциальном узбекском городке, так как он привык к образу покорной жены, сообщают «Аргументы и Факты» .

Эксперт отметила, что россиянки не воспринимают всерьез смену религии, для них это как экзотическая игра. Однако мужчина уверен, что выбрал в жены верующую мусульманку, хотя на самом деле ситуация совершенно иная. Конфликты в характерах, интересах и культурных традициях приводят к ссорам и разводам. Однако Хусейнова подчеркнула, что есть также много примеров успешных семей, где муж — узбек, а жена — русская.

Гражданин Узбекистана поделился своей историей попытки построить семью с русской девушкой, которая, увы, не увенчались успехом.

27-летний Орзумурод Расулхонов из узбекского города Гиждуван пять лет назад вступил в брак с женщиной из Москвы. 37-летняя Ольга была бухгалтером в строительной компании, где Орзумурод нашел работу штукатуром. Он отметил, что после принятия ислама его жена ни разу не заходила в мечеть, ела свинину и даже запекала на том же противне другое мясо мужу — все это провоцировало скандалы в семье.

Орзумуроду не нравилось, что его жена могла выпить, ведь узбекские жены не пьют. Отняв у Ольги бокал вина, он получил по голове сковородкой. Были также постоянные упреки со стороны жены, что мужчина мало зарабатывает. После трех лет совместной жизни Ольга решила выгнать партнера из своей квартиры и инициировала процесс развода.