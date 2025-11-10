Притворяются коллегами: мошенники дублируют сим-карты и пишут в рабочие чаты

Эксперт Кокунцыков: мошенники все чаще маскируются под налоговую и бухгалтеров

Злоумышленники используют все более изощренные схемы — от звонков «из ФНС» с предложением оформить вычет до взлома корпоративных чатов, где просят перевести деньги на «новые реквизиты», рассказал РИАМО основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Часто звонят от имени Федеральной налоговой службы и предлагают оформить вычет. На самом деле это те же мошенники. Они убеждают открыть новую карту, иногда даже кредитную, потом присылают ссылку на „заявление“ — а это поддельный сайт. В итоге человек сам вводит свои данные, переводит деньги и все исчезает. Нужно помнить: оформить вычет можно только через официальный портал ФНС, никаких звонков с предложениями „помочь“ быть не должно», — подчеркнул Кокунцыков.

Он добавил, что существует и сим-своппинг — кража номера. Это когда злоумышленники получают дубликат сим-карты.

«Они заранее собирают личные данные — из соцсетей, утечек, открытых источников — и обращаются в салон связи, представляясь вами. Получив новую симку, они перехватывают все звонки и СМС, включая коды подтверждения от банков. Поэтому нужно ставить PIN на сим-карту, запрещать перевыпуск через „Госуслуги“ и использовать приложения-аутентификаторы вместо SMS-кодов», — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что в последнее время также участились случаи взлома корпоративных аккаунтов. Мошенник входит в рабочий мессенджер под видом коллеги, создает чат, представляется бухгалтером или начальником и просит срочно перевести деньги «на новые реквизиты».

«Все выглядит правдоподобно, особенно если разговор идет в рабочее время. Признаки такие: новый контакт, нет подтверждающих документов, присутствует давление или спешка. В таких случаях всегда нужно перепроверять информацию по телефону и следовать внутренним регламентам компании», — заключил Кокунцыков.

