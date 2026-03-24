Пристыдить пополамщиков: как видео про уборку высмеяли отношения «50/50»

В соцсетях набирает популярность новый ироничный тренд, высмеивающий модель «50/50» в отношениях. Пользователи публикуют короткие видео, в которых демонстративно выполняют лишь половину бытовых задач, например, чистят только одну сторону плиты или заправляют половину кровати.

Все действия в роликах доводятся ровно до середины, а затем резко обрываются. Визуальный контраст — половина чистая, половина грязная — становится метафорой чересчур формального подхода к распределению обязанностей в паре.

Тренд отсылает к проблеме так называемых «пополамщиков». Чаще всего это касается финансовой стороны отношений. В комментариях под такими рилсами пользователи делятся историями, как личная жизнь пошла крахом из-за принципа «50/50».

Многие отметили, что такая модель отношений — не про заботу и поддержку, а про отсутствие ответственности перед любимым человеком. Интернет пестрит рассказами, как один из партнеров отказывался выполнять «обязанности» другого даже в случае его болезни или непредвиденных обстоятельств, сославшись на уговор о «разделении труда».

При этом обсуждения нового тренда часто выходят за рамки шуток и переходят в спор о справедливом распределении обязанностей партнеров. Тренд с «половинчатой» уборкой стал не просто мемом, а толчком к обсуждению, как именно должно выглядеть равенство в отношениях.

