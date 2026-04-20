Приставы Подмосковья сдали кровь для бойцов СВО

Сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области приняли участие в Национальном дне донора 20 апреля и сдали кровь в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

В России 20 апреля ежегодно отмечается Национальный день донора крови. К акции присоединились сотрудники аппарата и подразделений Главного управления ФССП России по Московской области.

Они сдали кровь и ее компоненты в Центральном военно-клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Донорская помощь предназначена для военнослужащих, проходящих лечение после участия в специальной военной операции.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники регулярно участвуют в подобных акциях и пополняют банк донорской крови. Сданная кровь остается единственным источником помощи для пациентов, поскольку искусственно воспроизвести ее невозможно. Донорство дает шанс на выздоровление и нередко спасает жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.