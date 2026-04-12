Приставы не нашли Ирину Шейк по делу о долге перед ФНС

сегодня в 11:22

Приставы закрыли дело о взыскании с Ирины Шейк долга перед ФНС

Судебные приставы в РФ простили долги модели Ирине Шейк (Шайхлисламовой). Ее четыре года безуспешно разыскивали в Еманжелинске Челябинской области, сообщает SHOT .

Выяснилось, что 40-летняя Ирина Шейк была должна ФНС РФ. В 2018 году модели доначислили 322 рубля 23 копейки налогов.

Однако в 2000-х Шейк покинула РФ и отправилась покорять подиум мира. Она встречалась с футболистом Кристиано Роналду, затем родила ребенка от актера Брэдли Купера.

Пени на налог продолжают начисляться. Теперь Шейк должна уже 2 тыс. 52 рубля.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в Еманжелинске начали исполнительное производство. Они искали Шейк на протяжении четырех лет.

Затем закрыли производство из-за отсутствия у должника имущества, доходов или денег для погашения суммы.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.