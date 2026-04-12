Приставы не нашли Ирину Шейк по делу о долге перед ФНС
Фото - © Асатур Есаянц/РИА Новости
Судебные приставы в РФ простили долги модели Ирине Шейк (Шайхлисламовой). Ее четыре года безуспешно разыскивали в Еманжелинске Челябинской области, сообщает SHOT.
Выяснилось, что 40-летняя Ирина Шейк была должна ФНС РФ. В 2018 году модели доначислили 322 рубля 23 копейки налогов.
Однако в 2000-х Шейк покинула РФ и отправилась покорять подиум мира. Она встречалась с футболистом Кристиано Роналду, затем родила ребенка от актера Брэдли Купера.
Пени на налог продолжают начисляться. Теперь Шейк должна уже 2 тыс. 52 рубля.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в Еманжелинске начали исполнительное производство. Они искали Шейк на протяжении четырех лет.
Затем закрыли производство из-за отсутствия у должника имущества, доходов или денег для погашения суммы.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.