Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит до 4 см
Согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде снега в Москве сохранятся в ночь на 13 декабря и в течение всего дня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Прирост свежевыпавшего снега в российской столице к субботе может составить до 4 см.
Сотрудники городских служб регулярно следят за состоянием дорог и тротуаров, а также выполняют необходимые работы в зависимости от погодных условий. В случае выпадения осадков будет проводиться тщательная механическая очистка проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными средствами.
Жителей и гостей столицы призвали к придельной внимательности на дороге, строгому соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями.
Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возникновения гололедицы на дорогах. Период предупреждения продлится до 11 часов 16 декабря.