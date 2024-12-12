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Прирост свежевыпавшего снега в Москве составит до 4 см

Согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде снега в Москве сохранятся в ночь на 13 декабря и в течение всего дня, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Прирост свежевыпавшего снега в российской столице к субботе может составить до 4 см.

Сотрудники городских служб регулярно следят за состоянием дорог и тротуаров, а также выполняют необходимые работы в зависимости от погодных условий. В случае выпадения осадков будет проводиться тщательная механическая очистка проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными средствами.

Жителей и гостей столицы призвали к придельной внимательности на дороге, строгому соблюдению скоростного режима и дистанции между автомобилями.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за возникновения гололедицы на дорогах. Период предупреждения продлится до 11 часов 16 декабря.