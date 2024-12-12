«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы

сегодня в 15:56

В Московском регионе вновь объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он связан с возникновением гололедицы на дорогах, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Период предупреждения продлится до 11 часов 16 декабря. Гололедица появится на дорогах и в Москве, и в Подмосковье.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности. Его вводят в связи с потенциально опасной погодой.

Ранее стало известно, что снег и до минус 3 градусов прогнозируется в Московском регионе в четверг. При облачной погоде ожидается гололедица.