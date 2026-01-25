Приоритет у китайского: какие иностранные языки интересуют молодежь в РФ

«Мода» на изучение иностранных языков формируется и как отражение внешней политики России, сейчас виден поворот в сторону Китая, сообщила депутат Госдумы, член комитета по молодежной политике Юлия Саранова.

«Мы видим, что при университетах создаются центры изучения китайского языка, как ответный вектор развития нашей экономики, политики в сторону восточных соседей. Например, я это вижу и по активности наших тверских студентов в центре изучения китайского языка», — сказала Саранова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, за Уралом сегодня основной приоритет наблюдается у китайского языка. А вот спрос на углубленное изучение романо-германской базы за последние годы очень уменьшился. Сейчас данные программы доступны в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Твери.

Еще парламентарий отметила интерес молодежи к родному русскому языку. Есть несколько интересных художников-каллиграфистов, использующих в творчестве традиционные мотивы, переосмысляющих древнерусскую вязь.

Ранее Минпросвещения РФ заявило, что планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах.

