Приморские медведи с удовольствием почесали спины о 200-летнюю пихту

Молодые бурые медведи попали на фотоловушку во время исполнения «танца» у 200-летней цельнолистной пихты в приморском национальном парке «Земля леопарда», сообщает Telegram-канал учреждения.

«На фотоловушку „Земли леопарда“ попали два самца бурого медведя третьего-четвертого года жизни у меточного дерева, начавшего свой рост еще два века назад. Медведи в кадре уже отделились от матери и живут самостоятельной жизнью, но еще какое-то время держатся вместе», — говорится в сообщении.

Косолапые около 40 минут рассматривали новое для себя место, изучая запахи других животных и оставляя свои. Пихте, которая является маркировочным деревом, около 200–250 лет.

Маркировочные деревья служат важным средством общения между обитателями леса. Вокруг таких деревьев часто пересекаются тропы различных видов диких животных. Именно в этих местах специалисты размещают фотоловушки.

