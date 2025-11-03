Ученые: на территории России жил уракан Борисяка весом более 700 кг

Останки хищника, обнаруженные в Ставропольском крае, позволили установить, что это был один из крупнейших представителей гигантских медведей — его вес превышал 700 кг.

Как пояснил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин, уракан Борисяка являлся активным хищником, способным к быстрому бегу. Художественная реконструкция древнего медведя, выполненная пользователями Reddit, вызвала ажиотаж в сети — пользователи прозвали его «пандой из ада» и отметили, что это был один из самых свирепых медведей в истории.

Ученый подчеркнул, что изучение древних медведей далеко от завершения, и новые находки в России и других странах позволят дополнить картину эволюции этих хищников.