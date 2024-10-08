Приложения Kaspersky для Android больше недоступны в Google Play из-за санкций

Приложения компании Kaspersky для операционной системы Android удалили из Google Play. Такое решение приняла американская компания, сообщает пресс-служба разработчика антивируса.

Google удалил приложения Лаборатории Касперского в связи с введенным запретом американских властей на распространение антивирусов фирмы. Оно начало действовать после 29 сентября 2024 года.

Санкции США касаются распространения программ только на территории Соединенных Штатов. Тем не менее, приложения стали недоступны для пользователей Google Play во всем мире.

Ранее из этого же магазина приложений удалили Avito. Скачать его на этой платформе не получится.