Приложение Avito удалили из Google Play

Скачать приложение через Google Play теперь невозможно. Если Avito уже было загружено, то доступ к нему останется. Важно лишь проверить, чтобы в настройках не была включена функция «загружать автоматически».

Почти все функции Avito на телефонах будут работать. Недоступными со временем могут оказаться лишь пуш-уведомления.

Пользователи могут скачать программу из альтернативных магазинов приложений — Rustore, AppGallery, Xiaomi Market и других. Можно также использовать браузерную версию площадки.

Ранее из Google Play удалили RuTube. По неизвестной причине оно было доступно только американцам.