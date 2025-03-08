Приложение «Золотое Яблоко» перестало работать 8 марта

Жители России сообщили о массовом сбое в мобильном приложении торговой сети «Золотое Яблоко», об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Предположительно, техническая ошибка связана с Международным женским днем — мужчины подарили большое количество сертификатов своим женщинам, которые начали активно переходить по ссылкам и обрушили сервис.

Пик жалоб пришелся на 12:15 по московскому времени. Пользователи сообщают, что не могут открыть подарочные сертификаты ни в приложении, ни в браузере, перейдя по ссылке.

Больше всего сообщений о сбое поступает из Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12% от общего числа сообщений. На втором месте оказалась Нижегородская область — 9%. Третью строчку по жалобам разделили между собой Москва и Московская область — 7% сообщений.