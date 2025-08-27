Приложение «Л’Этуаль» может сделать «кирпичом» iPhone с версией IOS меньше 17

Приложение «Л’Этуаль», предположительно, может сделать iPhone с операционной системой IOS версии ниже 17 «кирпичом». Десятки владельцев старых смартфонов обновили приложение, после чего устройство, по их словам, начало глючить, тормозить и греться, сообщает SHOT .

По заявлениям пользователей, iPhone может перестать включаться и зависнуть, не включаясь после появления на экране логотипа Apple. Запускается он якобы только при сбросе до заводских настроек. С такой проблемой сталкивались люди со старыми iPhone — 8, 8 Plus и X.

Версия обновления «Л’Этуаль» 2.25.1 появилась около семи дней назад. После этого обновления пользователи Apple начали жаловаться на программу. По мнению экспертов, проблема может оказаться в том, что обновления не поддерживают IOS меньше 17-й версии.

В «Л’Этуаль» рассказали, что пользователи действительно жалуются на проблемы в работе iPhone. В фирме думают, что проблема, скорее всего, во взаимодействии смартфона с приложением.

Компания планирует в ближайшее время выложить обновление, где будут исправлены ошибки.