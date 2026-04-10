Если перемешать пригоревшее блюдо, горечь разойдется по всей кастрюле — спасти можно только верхний слой. Легкий запах горелого можно убрать с помощью чеснока, зелени или сметаны, сообщила РИАМО кулинарный блогер Шахноза Фозилова.

«Если блюдо пригорело, главное — не мешать. Иначе горелый вкус уйдет во всю кастрюлю. Суп, соус или рагу лучше аккуратно перелить сверху в другую посуду, не задевая нижний слой», — сказала Фозилова.

Она добавила, что, если запах остался легкий, его можно смягчить зеленью, чесноком или ложкой сметаны.

«На сковороде с мясом или овощами я бы просто убрала сгоревшие куски, а остальное переложила и немного протушила в новом соусе», — рассказала блогер.

