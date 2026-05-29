Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет отказаться от фамилии отца

Мэддокс Джоли-Питт, приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, подал документы на официальную смену имени. Он хочет стать Мэддоксом Чиван Джоли, сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

До этого он уже убрал фамилию отца из творческого псевдонима. В титрах фильма «Кутюр» он указан как Мэддокс Джоли.

Еще четверо детей пары также решили отказаться от фамилии Питта — одни сделали это официально, другие убрали ее из сценического имени.

Ранее Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру Mercedes-AMG в Лос-Анджелесе и публично продемонстрировали отношения.

