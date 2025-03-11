Приемные родители Подмосковья получили увеличенную выплату на детей

Приемные родители получили автоматически ежегодную выплату на детей в увеличенном размере — 47 540 рублей на детей-сирот, которые находятся под опекой. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Наши приемные родители и опекуны получили ежегодное пособие на детей в увеличенном размере 47,5 тысяч рублей. Деньги на счет всем приемным родителям и опекунам поступили проактивно, а родителям не нужно было подавать никаких заявлений», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В регионе более 12 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот.

В Подмосковье также реализуются различные программы поддержки приемных семей — это и ежемесячные выплаты от 18 723 до 23 757 рублей в зависимости от возраста ребенка, а также обучающие семинары для опекунов, психологическая помощь и консультации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.