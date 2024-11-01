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Президент Пакистана сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, когда выходил из самолета в международном аэропорту Дубая в ОАЭ, сообщает RT со ссылкой на газету Dawn.

После падения его сразу госпитализировали. Ему быстро оказали медицинскую помощь.

Медики наложили президенту гипс, с которым ему придется жить четыре недели.

Ранее травматологи Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н. прооперировали жительницу Пушкинского, упавшую с высоты каблука и сломавшую ногу в трех местах.