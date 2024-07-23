В Пушкинской больнице успешно прооперировали пациентку с тройным переломом ноги

Травматологи Пушкинской клинической больницы им. проф. Розанова В.Н. прооперировали жительницу Пушкинского, упавшую с высоты каблука и сломавшую ногу в трех местах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одно неловкое движение на каблуках высотой 10-12 см, и пациентка оказалась в отделении травматологии Пушкинской больницы. Перелом ноги сразу в трех местах.

«Под спинальной анестезией провели остеосинтез, чтобы правильно закрепить обломки — во время операции собрали все на штифты и винты. Различные фиксационные системы незаменимы при множественных повреждениях кости, так как обеспечивают правильную позицию осколков, дают участкам срастись правильно», — рассказала травматолог-ортопед Александр Первухин.

Он проводил операцию вместе с заведующий отделением Арутюном Туфаняном.

Через три дня пациентку выписали, дальше она будет наблюдаться амбулаторно, но врачи стационара из поля зрения ее выпускать не будут.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.