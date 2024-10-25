Преодолеть вызовы: члены Общественной палаты РФ обсудят вопросы мира и согласия

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Форум ОП РФ пройдет в начале ноября на площадке кластера «Ломоносов»

Вопросы укрепления единства российского народа обсудят участники секции «Многонациональный народ России. Роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики». По мнению экспертов, данная тема обретает высокую значимость в современный период, когда коллективный Запад наращивает санкционное давление.

По словам председателя комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимира Зорина, в этих условиях важно поддерживать интерес к развитию национальных отношений и этнокультурного сектора: открывать дома дружбы народов, национальные деревни и различные туристические объекты.

Особое внимание следует обратить на борьбу с межнациональной рознью внутри страны и точность исторических справок, также считает эксперт. Эту тему планируют поднять на секции «Миграционная политика — вызовы и перспективы, социальная и культурная адаптация мигрантов».

На официальном сайте форума «Сообщество» доступны программа мероприятия, информация о запланированных событиях и список спикеров.