Преодолеть вызовы: члены Общественной палаты РФ обсудят вопросы мира и согласия
Фото - © Unsplash.com
На площадке кластера «Ломоносов» 1–2 ноября состоится итоговый форум Общественной палаты РФ «Сообщество», участники обсудят ряд важных вопросов, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Вопросы укрепления единства российского народа обсудят участники секции «Многонациональный народ России. Роль гражданского общества в реализации государственной национальной политики». По мнению экспертов, данная тема обретает высокую значимость в современный период, когда коллективный Запад наращивает санкционное давление.
По словам председателя комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям Владимира Зорина, в этих условиях важно поддерживать интерес к развитию национальных отношений и этнокультурного сектора: открывать дома дружбы народов, национальные деревни и различные туристические объекты.
Особое внимание следует обратить на борьбу с межнациональной рознью внутри страны и точность исторических справок, также считает эксперт. Эту тему планируют поднять на секции «Миграционная политика — вызовы и перспективы, социальная и культурная адаптация мигрантов».
На официальном сайте форума «Сообщество» доступны программа мероприятия, информация о запланированных событиях и список спикеров.