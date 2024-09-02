Премьер РФ Мишустин задал сложную задачу по физике ученикам нового лицея в Лобне

Председатель российского правительства Михаил Мишустин во время осмотра нового инженерно-технического лицея «Авиатика» в Лобне Московской области задал старшеклассникам задачу по физике. Об этом сообщает ТАСС .

Во время экскурсии по школе Мишустин пообщался со старшеклассниками. Директор учебного заведения предложил чиновнику задать ученикам задачку по физике. Школьники попросили пример посложнее.

«Давайте представим себе, что на плоскости с постоянной скоростью двигаются с незапамятных времен два материальных тела. Вектор одного — V1, а второго — V2», — сказал Мишустин.

Затем председатель правительства продублировал сказанное на доске и предложил школьникам с помощью геометрических вычислений выяснить короткое расстояние между этими телами и ответить на вопрос, будет это событие или уже наступило. Мишустин дал ученикам время на решение задачи до момента, пока он не закончит обход учреждения. Также чиновник попросил школьников не смотреть ответы в Сети.

Ранее Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили новейший технолицей «Авиатика» в Лобне. Председатель правительства был поражен масштабом, яркостью, дизайном проекта.