Мишустин и Воробьев посетили новейший технолицей «Авиатика» в Лобне

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили новый инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

В подмосковной Лобне 2 сентября состоялось открытие нового инженерно-технического лицея «Авиатика». На мероприятии председателя правительства РФ Михаила Мишустина встречал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман и директор учебного заведения Андрей Иванов.

«Авиатика» — современная школа, в которой ученики могут не только получать знания, но и развиваться в спорте, творчестве. В учреждении дети смогут на продвинутом уровне изучать информатику, математику, химию и физику. На его базе они будут создавать собственные проекты и проводить научные исследования.

В «Авиатике» школьников ждут программы по 3D-, авиамоделированию. Детей обучат программированию и пилотированию беспилотников.

В лицее школьники смогут учиться на медиа-, авиа- и аэрокосмическом профилях. Будет естественно-научное направление с инженерным уклоном — так называемые «курчатовские классы». «Авиатику» открыли в рамках национального проекта «Образование».

«Уже с самого начала мы были поражены масштабом, яркостью, дизайном», — прокомментировал Мишустин внешний вид нового лицея.

Ранее Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — сказал Воробьев.