«Прекрасный город»: в соцсетях дискутируют о чистоте в Кузбассе

Пользователи Сети спорят о чистоте и уюте города в Кемеровской области

7 мая в социальных сетях появился отзыв о городе Белово в Кемеровской области. Турист восхищался этим местом, но подписчики опровергли слова пользователя о чистоте и уюте города, сообщает Сiбдепо .

«Последнее время не видела, что бы он прям чистый был и ухоженный. Как не хожу, так везде мусор (вернее, в большинстве случаев)», — написала пользовательница в комментариях.

Однако другая часть читателей согласились с постом и сравнили Белово с другими городами России в его пользу.

Ранее сообщалось, что в Кемерове мэрия проверяет чистоту в городе: жители жалуются на переполненные мусорные баки. Глава Кемерова Дмитрий Анисимов возмущен работой компании «Чистый город».

Для устранения проблемы администрация намерена создать прямые линии с гражданами и руководителями регионального оператора, а муниципалитет занялся работой с претензиями и в случае ухудшения ситуации может применить жесткие меры по отношению к «Чистому городу».