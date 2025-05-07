В Кемерове сотрудники мэрии проверяют все мусорки в городе из-за жалоб граждан

Глава Анисимов: мэрия взяла в работу проблему с качеством уборки в Кемерове

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов во время прямого эфира на «Радио Маяк Кузбасс» рассказал, что сотрудники мэрии проверяют каждую мусорку в городе из-за жалоб жителей на качество уборки в городе, сообщает Сiбдепо .

«Мы негодуем по поводу работы „Чистого города“. По поручению губернатора мы делаем объезды города и анализируем кратность и чистоту вывоза контейнеров», — заявил Анисимов.

Глава добавил, что для решения проблемы мэрия создаст прямые линии с горожанами и руководителями регоператора. Более того, муниципалитет занялся претензионной работой, и в случае ухудшения ситуации будет вынужден прибегнуть к жестким мерам в отношении компании.

Стоит напомнить, что уже с начала года многие жители Кемерова и городов Кузбасса жалуются на качество работы регионального оператора «Чистый город». Пока проблема не решена, хотя уже привлекла внимание властей.