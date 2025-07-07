Трамп: грустно наблюдать за тем, как Маск «слетел с катушек»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как предприниматель Илон Маск «слетел с катушек» за последние 5 недель, сообщает RT со ссылкой на Truth Social.

«Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то что им никогда не удавалось преуспеть в Соединенных Штатах. Единственное, для чего нужны третьи партии, — это создание полного разрушения и хаоса, и нам достаточно этого с радикальными левыми демократами», — отметил он.

Ранее Маск в соцсетях сообщил о предстоящем создании «Партии Америки».

Этот шаг станет очередным поворотом в биографии Маска, который в последние годы активно вовлекается в глобальную политическую повестку своей страны.

Маск хочет зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы в нижнюю палату американского конгресса от штата Техас. В момент, когда предприниматель анонсировал желание создать собственную политическую партию, о намерении участвовать в выборах в нижнюю палату конгресса он ничего не сообщал.