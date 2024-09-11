Предзаказы iPhone 16 более чем в два раза превысили прошлогодние показатели

Количество предзаказов iPhone 16 показывают положительную динамику по сравнению с прошлым годом — рост более чем в два раза, пишут «Известия».

Отмечается, что лидирует модель iPhone 16 Pro Max — на нее пришлось 56% всех предзаказов, далее следуют iPhone 16 Pro (33%), Phone 16 (10%) и iPhone 16 Plus (1%).

В МТС и «М.Видео» стандартный iPhone 16 на 128 гигабайт памяти будет стоить от 113 до 115 тыс. рублей. Наиболее дорогая модель iPhone 16 Pro Max с одним терабайтом — от 250 до 255 тыс. рублей.

В новую модель смартфона добавили искусственный интеллект. Однако он будет функционировать только на английском. Русифицировать функцию не планируют.

Ранее компания Apple показала умные часы Watch Series 10. Также выпустили наушники AirPods 4.