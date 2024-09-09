Apple показала новый iPhone 16 и супертонкие Apple Watch Series 10

Новые версии iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max сразу оснащены нейросетью Apple Intelligence. Гаджет оборудован шестиядерным процессором Apple A18. Этот процессор на 30% мощнее предыдущего. Для удобства пользователей в гаджет установлена улучшенная версия Siri, но на сложные вопросы она сможет отвечать только на английском языке. Экраны 16 Pro, 16 Pro Max стали крупнейшими в истории iPhone: 6,3/6,9 дюймов. Цены на базовую версию iPhone 16 будут начинаться от 799 долларов, а iPhone 16 Plus оценили в 899 долларов.

Новые смарт-часы Apple Watch Series 10 отличаются от предыдущей версии увеличенным дисплеем и супертонким корпусом – всего 9,7 мм. Внешне гаджет стал более круглым и вытянутым, он будет заряжаться быстрее предшественника. Обычную версию часов оценили в 399 долларов, за модель с GPS нужно будет заплатить на 100 долларов больше – 499 долларов. Версия гаджета с GPS и сотовым модулем — 799 долларов.

Наушники AirPods 4 смогут следить за состоянием слуха владельца. Внешне устройство немного изменилось, а толщина его корпуса уменьшилась. Зарядный кейс также стал максимально компактным. Стоимость наушников без активного шумоподавления составляет 129 долларов, а с этой функцией – 179 долларов.