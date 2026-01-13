Представительницу ЛДПР в Липецкой области раскритиковали за эротические фото

Всего одна фотография из администрации Задонского округа стала для 36-летней Натальи камнем преткновения. Женщина неоднократно пыталась стать депутатом района, но безуспешно. На данный момент она лишь член избирательной комиссии. Тем не менее, ее активность в соцсетях, где много эротического контента, вызвала вопросы у потенциальных избирателей и породила слухи о характере ее деятельности.

При этом представительница ЛДПР с гордостью комментирует свои откровенные снимки. По словам Натальи, тот факт, что у нее «ноги от ушей», еще не значит, что она «стоит на панели».

«Сидят там, например, Вася, Петя, Маня, которые ничего не делают и пьют пиво со своими бичами на лавке, и пытаются меня как-то оскорбить», — заявила Наталья.

Ранее многодетная мама из Уфы стала обладательницей титула Mrs. Diversity международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. Universe на Филиппинах и попала на обложку известного эротического журнала Playboy.

