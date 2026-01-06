Силовики остановили работу театра Ганина в Москве из-за «голой» постановки
В московский театр Кирилла Ганина внезапно нагрянули представители силовых ведомств. Причиной визита стала новогодняя постановка, имевшая откровенно «голый» характер, сообщает Telegram-канал «112».
Эротически-сексуальное представление, развернувшееся в баре Night Train, было остановлено вечером 5 января. Гостям заведения гарантировалось максимальное вовлечение в происходящее, а в качестве обязательного требования к внешнему виду указывалось лишь наличие праздничного настроения.
Однако действительность оказалась иной. Сотрудники правоохранительных органов выявили, что в ходе спектакля «НеДетская Елка 6» обнаженные актеры раздевали присутствующих, а цена входного билета варьировалась от 2 до 5 тысяч рублей.
Семь человек, являвшихся организаторами данного мероприятия, задержаны и понесут ответственность за мелкое хулиганство, при этом один из них находился в России нелегально.
