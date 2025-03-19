Предпринимателей Подмосковья приглашают на форум «Женщина третьего тысячелетия»

С 18 по 19 ноября в культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел России пройдет IV Международный форум «Женщина третьего тысячелетия». Мероприятие объединит женские сообщества, лидеров, предпринимателей, новаторов и творцов со всего мира, создавая уникальную платформу для обмена опытом и идеями. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В течение двух дней участницы из 89 регионов России, а также стран СНГ, Азии, Европы и Африки получат возможность создать новые проекты, найти партнеров и заявить о себе на международной арене. Программа форума включает стратегические дискуссии, бизнес-практику и выставку женских достижений. Акцент будет сделан на роли женщин в формировании многополярного мира, устойчивом развитии и прорывных бизнес-инициативах. Участники смогут расширить свои международные связи, участвуя в мастер-классах от ведущих экспертов в таких областях, как бизнес, медицина, digital-технологии и креативные индустрии. Также предусмотрена международная выставка «Руками женщины», где делегаты смогут презентовать свои предпринимательские проекты, а также встретиться с послами, инвесторами и экспертами.

Основатель форума Альфия Амирова подчеркнула, что это событие является не только объединяющей площадкой, но и стартовой точкой для женщин, готовых бросить вызов существующим стереотипам, занять свое место в глобальной экономике и изменить мир.

В прошлом году форум уже стал успешной платформой для более чем 300 делегатов из России и 40 стран, включая Катар, Пакистан, Бразилию, Эквадор и другие страны. Он стал местом для подписания стратегических соглашений в области бизнеса, технологий и культурного сотрудничества, а также для проведения переговоров с дипломатическими миссиями и международными организациями. В настоящее время открыта онлайн-регистрация для участия в международном форуме и сопутствующих мероприятиях. Все детали и условия участия размещены на официальном портале: www.woman3000.org.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.