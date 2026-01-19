Православные крестьяне празднуют Крещение Господне

19 января верующие отмечают один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне, которое также называют Богоявлением. Этот день посвящен важному событию, описанному в Евангелии: обряду крещения Иисуса Христа, проведенному Иоанном Крестителем в водах реки Иордан.

Само название праздника, Богоявление, связано с чудом, которое произошло во время крещения Спасителя. Согласно Священному Писанию, в этот момент Святой Дух явился в виде голубя, и голос с небес провозгласил Иисуса своим сыном.

В день Крещения по всей России проходят торжественные богослужения и совершаются крещенские купания в специально подготовленных прорубях, называемых иорданями. Проруби устраивают на водоемах, а в городах и селах устанавливают купели. В народном сознании бытует мнение, что окунание в крещенскую прорубь дарует духовное и физическое очищение.

Священнослужители напоминают, что купание в иордани — это исключительно личное решение каждого верующего. Для христиан гораздо важнее посетить церковную службу на Крещение, пройти исповедь, причаститься и получить освященную крещенскую воду.

Что нельзя делать в этот день

Россиянам не рекомендуется погружаться в прорубь без предварительной подготовки. Несмотря на распространенность крещенских купаний, в народных традициях это не является строгим предписанием для всех. Церковью осуждаются легкомысленное отношение, такое как купание без необходимости, ради спора или хвастовства.

Не стоит заниматься гаданиями, начатыми в период Святок. Считается, что Крещение завершает святочный период, а вместе с ним — время гаданий. Попытки предсказать будущее после этого дня воспринимаются как рискованные и нецелесообразные, так как говорят, что пророчества «теряют свою силу» или могут принести несчастье.

Излишнее веселье и переодевания также не приветствуются. Святочные развлечения и маскарады в день Крещения считаются неуместными. Этот праздник, в отличие от разгульных Святок, требует скромности и тишины.

Также недопустимо легкомысленное отношение к святой воде. Крещенскую воду нельзя выливать где попало, использовать в бытовых нуждах или хранить небрежно. Оставшуюся с прошлого года воду принято выливать в реку, море или в безлюдное место.

