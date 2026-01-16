Где окунуться на Крещение 2026 в Москве и Подмосковье: список адресов
Фото - © Медиасток.рф
В ночь с 18 на 19 января 2026 года православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Главной традицией праздника является погружение в прорубь. Где можно будет окунуться на Крещение в Москве и Подмосковье в 2026 году, читайте далее в материале.
Где купаться на Крещение 2026 в Москве
Фото - © Медиасток.рф
В столице в 2026 году для крещенских купаний подготовлено 42 купели, которые оборудованы настилами и поручнями. Полный список мест ниже.
САО (Северный административный округ)
- Зона отдыха «Левобережье» — пляж «Левобережный», Прибрежный проезд, дома 1–7.
- Большой Головинский пруд — 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8.
СВАО (Северо-Восточный административный округ)
- Дворцовый пруд — 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1.
ВАО (Восточный административный округ)
- Озеро Святое — улица Оранжерейная, владение 24, строение 1.
- Северный Терлецкий пруд (Ольховый пруд) — Свободный проспект, дом 2д.
- Купель «Вернисаж в Измайлово» — Измайловское шоссе, дом 73ж.
- Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) — парк «Сокольники».
- Озеро Белое — улица Заозерная, дом 19.
ЮАО (Южный административный округ)
- Верхний Царицынский пруд — улица Дольская, дом 1.
- Пруд Бекет — Загородное шоссе, владение 2.
- Борисовские пруды — улица Борисовские Пруды, владение 2.
ЮЗАО (Юго-Западный административный округ)
- Пруд Зеленка — Нахимовский проспект, владение 8.
- Большой Воронцовский пруд — территория Воронцовского парка.
- Зона отдыха «Тропарево» — улица Академика Виноградова, дом 12; Теплостанский пруд (ориентир — лодочная станция).
- Черневский пруд (верхний) — улица Черневская, строение 1.
- Пруд № 4 (санаторий «Узкое» РАН) — улица Профсоюзная, дом 123б.
ЗАО (Западный административный округ)
- Река Москва — Филевская пойма, Филевский бульвар, дом 21.
- Парк «Фили» — улица Большая Филевская, дом 40, строение 1.
- Река Москва — поселок Рублево, улица Василия Ботылева, дом 41.
- Мещерский пруд — улица Воскресенская, дом 3а.
СЗАО (Северо-Западный административный округ)
- Ландшафтный парк «Митино» — ориентир: вход со стороны улицы Барышихи (владение 4).
- Парк «Покровское-Стрешнево» — каскад прудов на реке Чернушке, пруд № 4; Иваньковское шоссе, дом 3.
- Парк «Северное Тушино» — ориентир: улица Свободы, дом 56.
- Строгинская пойма — улица Твардовского, владение 16, корпус 3.
- Кировская пойма — напротив дома 2 на улице Исаковского.
- Малое Бездонное озеро — улица Таманская, владение 91.
- Карамышевская набережная — дома 13–15.
- Яхт-порт «Алые паруса» — улица Авиационная, дом 79, корпус 1.
- Пруд за храмом Рождества Христова в Митине — улица Муравская.
ЗелАО (Зеленоградский административный округ)
- Зона отдыха «Черное озеро».
- Зона отдыха «Озеро Школьное».
ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа)
- Поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец — ул. Арсения Тарковского, д. 1 (часовня-купель Казанской Иконы Божией Матери).
- Поселение Десеновское — вблизи д. Евсеево (святой источник блаженной Ксении Петербургской, часовня-купель).
- Поселение Кленовское, д. Товарищево, д. 9а — территория храма Казанской Иконы Божией Матери.
- Поселение Кленовское, д. Чернецкое — пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской.
- Поселение Марушкинское, д. Большое Свинорье — храм Спаса Нерукотворного Образа.
- Поселение Московский — Проектируемый проезд № 389, пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».
- Поселение Мосрентген, дом 1 — храм Живоначальной Троицы.
- Поселение Роговское, д. Васюнино, д. 80 — купель храма Святой Троицы.
- Поселение Филимонковское, д. Кнутово — часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца.
- Поселение Щаповское, с. Ознобишино — купель вблизи храма Святой Троицы.
- Поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 22а — храм Преображения Господня.
Где купаться на Крещение 2026 в Подмосковье
Фото - © Медиасток.рф
В городских округах Московской области будет подготовлено более 200 оборудованных мест для купания. Полный список ниже.
- Балашихинская ОМСУ: озеро Дивное (мкр. Заря), озеро Бабошкино (мкр. Балашиха-3), река Пехорка (ул. Солнечная, д. 2), Храм Святителя Николая Чудотворца (с. Новый Милет).
- Богородский ОМСУ: Купавинский пруд (г. Старая Купавна), Каменский пруд (г. Электроугли), Богоявленский собор (г. Ногинск), Троицкий храм (д. Ивашево).
- Бронницы: пруд Совхозный (г. Бронницы).
- Волоколамский ОМСУ: Иосифо-Волоцкий монастырь (с. Теряево), Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (с. Спирово), Благовещенская церковь (д. Бражниково).
- Воскресенск: оз. Светлое, р. Нерская (с. Ашитково), г. Белоозерский (ручей около храма), п. Хорлово (пруд Парковый).
- Дмитровский ОМСУ: Купель Храма «Покров Пресвятой Богородицы» (с. Жестылево), Троицкий храм (г. Яхрома), пруд на 2-м Шпилевском пер. (г. Дмитров).
- Долгопрудный: Котовский залив Клязьминского водохранилища у Храма Спаса Нерукотворного Образа.
- Домодедово: Пруд Глубокий (мкр Белые Столбы), река Рожайка (с. Никитское, с. Битягово), река Пахра (с. Ям), Кресто-Воздвиженский монастырь (д. Лукино).
- Дубна: Храм Похвалы Пресвятой Богородицы (ул. Ратмино), Парк семейного отдыха (пр-т Боголюбова).
- Егорьевск: Княжеский пруд, Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (д. Рыжево), святой источник (д. Сазоново).
- Жуковский: купель Иоанно-Предтеченского храма в районе Глушица на реке Москва.
- Зарайск: святой источник «Белый колодец», купель у Казанской часовни (д. Кувшиново).
- Истринский ОМСУ: купели на реке Истра у Ново-Иерусалимского монастыря, в Павловской Слободе, Дарне, а также в п. Троицкий, д. Глебово, с. Новопетровское и др.
- Кашира: купель в Колодезном переулке, часовни иконы Божией Матери Всецарица и Пантелеимона Целителя, источник Хитровка.
- Клин: пруд у Храма Боголюбской иконы Божией Матери (д. Покровка), Демьяновский пруд (г. Клин), Холодный пруд (г. Высоковск).
- Коломна: купель источника Николая Чудотворца (с. Андреевское), купели Казанских Храмов (с. Грайвороны, д. Богдановка), святой источник «Живоносный источник» (с. Сосновка), Иоанно-Богословский храм (г. Коломна).
- Королев: Храм Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Калининградская).
- Котельники: Пруд Белая дача.
- Красногорский ОМСУ: купели на территории храмов св. Елисаветы (г. Красногорск), Димитрия Солунского (с. Дмитровское), Илии Пророка (с. Ильинское), Архангела Михаила (д. Путилково), Никольский собор (г. Красногорск), «Никольский родник» (р.п. Нахабино).
- Ленинский ОМСУ: купели при Преображенском храме (пос. Совхоза им. Ленина), Троицком храме (пос. Измайлово), Христорождественском храме (с. Беседы), храме новомучеников российских (д. Бутово, Дрожжинский пруд), Храме Преображения Господня (с. Остров, озеро Кругляш), река Пахра (пос. Володарского).
- Лобня: пруд (мкр. Луговая).
- Лосино-Петровский ОМСУ: Суворовские пруды (п. Свердловский), Никольский храм (г. Лосино-Петровский).
- Луховицы: с. Городна (церковь Николая Чудотворца), п. Белоомут (озеро Сосновое), с. Подлесная Слобода (источник Параскевы Пятницы).
- Лыткарино: зона отдыха «Волкуша».
- Люберцы: ПКиО «Наташинский парк» (г. Люберцы), Кореневский карьер (п. Коренево).
- Можайский ОМСУ: источник прп. Ферапонта (д. Исавицы), Сивковский пруд, Можайское водохранилище (д. Горетово), «Павлищевский» пруд, источник Успенского Колоцкого монастыря (д. Колоцкое).
- Мытищи: купели у Троицкого храма (с. Троицкое, Клязьминское вдхр.), Успенского храма (д. Витенево, Пяловское вдхр.), Никольского храма (п. Николо-Прозорово), храма Архангела Михаила (д. Сорокино).
- Наро-Фоминский ОМСУ: р. Протва (г. Верея), «Святой источник» Храма Илии Пророка (г. Верея), часовня-купель (д. Набережная Слобода), р. Нара (г. Наро-Фоминск), пруд д. Горчухино, храмы в д. Таширово и д. Слепушкино, пруд «Радужный» (р.п. Селятино).
- Одинцовский ОМСУ: купель у Храма прп. Серафима Саровского (п. Горки-10), Саввино-Сторожевский монастырь (г. Звенигород), купель при часовне Иоанна Предтечи (д. Дунино), пруд на территории Храма Архангела Михаила (г. Кубинка), купель Собора Воскресения Христова (парк «Патриот»), купель Храма Рождества Иоанна Предтечи (д.п. Лесной Городок).
- Орехово-Зуевский ОМСУ: пруды на территории Богородицерождественского собора и городского парка (г. Орехово-Зуево), озеро «Амазонка», пруд «Восьмерка» (д. Малая Дубна), купели у «Покровского храма» (д. Старый Покров) и «Богородице рождественского храма» (д. Гора).
- Павловский Посад: Христорождественский храм (д. Заозерье), храм Троица-Чижи (д. Часовня), Вознесенский храм (г. Павловский Посад), Казанская церковь (г. Павловский Посад), Троицкий храм (д. Аверкиево).
- Подольск: Парк им. В. Талалихина (г. Подольск), Парк «Дубрава» (мкрн Климовск), Детский парк (г. Подольск).
- Пушкинский ОМСУ: р. Уча (г. Пушкино, родник «Ивушка»), святой источник Казанской Божией Матери (д. Мураново).
- Раменский ОМСУ: купальня «Иоанна Крестителя» (с. Быково), родник (д. Устиновка), Церковь Матроны Московской (г. Раменское), святой источник Феодоровской Божьей матери (с. Гжель), прорубь (Кратово), пруд с. Малышево, р. Дорка (с. Игнатьево), пруд с. Карпово, Храм Рождества Богородицы (с. Верхнее Мячково), озеро Городное (с. Михайловская Слобода), купели в с. Синьково и с. Софьино.
- Реутов: Троицкий храм (ул. Победы).
- Рузский ОМСУ: Храм «Казанской иконы Божьей Матери» (д. Брыньково), Храм Богородицы Рождественской (п. Колюбакино).
- Сергиево-Посадский ОМСУ: святой источник вмч. Никиты (с. Богородское), источник прп. Сергия Радонежского «Гремячий ключ» (д. Взгляднево), Макаркин пруд (г. Пересвет), Церковь Преображения Господня (с. Радонеж), святой источник Казанской иконы (д. Радонеж).
- Серпухов: купели на прудах по ул. Пограничная и ул. Пионерская, купели на родниках в д. Васильевское, Глубоково, Лужки, Райсеменовское, купель Храма Всех Святых (г. Протвино), р. Ока (городской пляж у ж/д ст. Ока).
- Солнечногорский ОМСУ: Иордань на озере Сенеж (г. Солнечногорск), купель в честь царевича Алексея (д. Новая), купель Патриаршего подворья (д. Исаково), часовня-купель на источнике (д. Сергеевка), Иордани в д. Головково, дер. Радумля, пос. Поварово, купель Спасского Храма (г. Солнечногорск).
- Ступино: Белопесоцкий котлован (у Белопесоцкого монастыря), купель у церкви (с. Починки).
- Талдомский ОМСУ: Родник Иорданка (с. Спас-Угол), Талдомское городское озеро (г. Талдом), парк «Солнечный берег» (п. Запрудня).
- Фрязино: Храм Рождества Христова (ул. Московская), Озеро Большое (ул. Озерная).
- Химки: Баскетбольный Центр «Химки» (ул. Кирова), парки «Эко-берег» и «Лукоморье», купель Академии МЧС (мкрн Новогорск), купели у Церкви Петра и Февронии (мкр Подрезково), родника св. Иосифа Волоцкого (д. Середниково), храмов в д. Поярково и д. Мышецкое.
- Черноголовка: Иоанна-Предтеченский храм (с. Ивановское, р. Пружонка).
- Чехов: святой источник прп. Давида (с. Талеж), Иоанно-Предтеченский храм (г. Чехов), Троицкий храм (д. Ваулово), Михаило-Архангельский храм (д. Хлевино), Успенский храм (с. Новоселки), купель в д. Бершово.
- Шатурский ОМСУ: храм святой Троицы (с. Шарапово), храм Спасо-Преображенский (д. Андреевские Выселки), храм Божией Матери «Нечаяная радость» (п. Радовицкий), парк им. Ю. А. Гагарина (г. Шатура), оз. Юбилейное (г. Рошаль), пруд (д. Митинская).
- Шаховская: «Святой колодец» (д. Муриково).
- Щелковский ОМСУ: Парк культуры и отдыха (г. Щелково), купели в с. Рязанцы, с. Душоново (Тихвинский храм), д. Здехово (Никольский храм), д. Гребнево (храм и усадьба), р. п. Монино (храм Георгия Победоносца), д. Оболдино (Супоневский пруд), мкр. Чкаловский (храм царя Николая).
- Электросталь: водоем «Западный» (Авангардный проезд).