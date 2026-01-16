сегодня в 13:23

Где окунуться на Крещение 2026 в Москве и Подмосковье: список адресов

В ночь с 18 на 19 января 2026 года православные верующие отметят один из главных христианских праздников — Крещение Господне. Главной традицией праздника является погружение в прорубь. Где можно будет окунуться на Крещение в Москве и Подмосковье в 2026 году, читайте далее в материале.

Где купаться на Крещение 2026 в Москве

Фото - © Медиасток.рф

В столице в 2026 году для крещенских купаний подготовлено 42 купели, которые оборудованы настилами и поручнями. Полный список мест ниже.

САО (Северный административный округ)

Зона отдыха «Левобережье» — пляж «Левобережный», Прибрежный проезд, дома 1–7.

Большой Головинский пруд — 1-й Лихачевский переулок, дома 6–8.

СВАО (Северо-Восточный административный округ)

Дворцовый пруд — 1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1.

ВАО (Восточный административный округ)

Озеро Святое — улица Оранжерейная, владение 24, строение 1.

Северный Терлецкий пруд (Ольховый пруд) — Свободный проспект, дом 2д.

Купель «Вернисаж в Измайлово» — Измайловское шоссе, дом 73ж.

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) — парк «Сокольники».

Озеро Белое — улица Заозерная, дом 19.

ЮАО (Южный административный округ)

Верхний Царицынский пруд — улица Дольская, дом 1.

Пруд Бекет — Загородное шоссе, владение 2.

Борисовские пруды — улица Борисовские Пруды, владение 2.

ЮЗАО (Юго-Западный административный округ)

Пруд Зеленка — Нахимовский проспект, владение 8.

Большой Воронцовский пруд — территория Воронцовского парка.

Зона отдыха «Тропарево» — улица Академика Виноградова, дом 12; Теплостанский пруд (ориентир — лодочная станция).

Черневский пруд (верхний) — улица Черневская, строение 1.

Пруд № 4 (санаторий «Узкое» РАН) — улица Профсоюзная, дом 123б.

ЗАО (Западный административный округ)

Река Москва — Филевская пойма, Филевский бульвар, дом 21.

Парк «Фили» — улица Большая Филевская, дом 40, строение 1.

Река Москва — поселок Рублево, улица Василия Ботылева, дом 41.

Мещерский пруд — улица Воскресенская, дом 3а.

СЗАО (Северо-Западный административный округ)

Ландшафтный парк «Митино» — ориентир: вход со стороны улицы Барышихи (владение 4).

Парк «Покровское-Стрешнево» — каскад прудов на реке Чернушке, пруд № 4; Иваньковское шоссе, дом 3.

Парк «Северное Тушино» — ориентир: улица Свободы, дом 56.

Строгинская пойма — улица Твардовского, владение 16, корпус 3.

Кировская пойма — напротив дома 2 на улице Исаковского.

Малое Бездонное озеро — улица Таманская, владение 91.

Карамышевская набережная — дома 13–15.

Яхт-порт «Алые паруса» — улица Авиационная, дом 79, корпус 1.

Пруд за храмом Рождества Христова в Митине — улица Муравская.

ЗелАО (Зеленоградский административный округ)

Зона отдыха «Черное озеро».

Зона отдыха «Озеро Школьное».

ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа)

Поселение Внуковское, поселок ДСК Мичуринец — ул. Арсения Тарковского, д. 1 (часовня-купель Казанской Иконы Божией Матери).

Поселение Десеновское — вблизи д. Евсеево (святой источник блаженной Ксении Петербургской, часовня-купель).

Поселение Кленовское, д. Товарищево, д. 9а — территория храма Казанской Иконы Божией Матери.

Поселение Кленовское, д. Чернецкое — пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской.

Поселение Марушкинское, д. Большое Свинорье — храм Спаса Нерукотворного Образа.

Поселение Московский — Проектируемый проезд № 389, пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет».

Поселение Мосрентген, дом 1 — храм Живоначальной Троицы.

Поселение Роговское, д. Васюнино, д. 80 — купель храма Святой Троицы.

Поселение Филимонковское, д. Кнутово — часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца.

Поселение Щаповское, с. Ознобишино — купель вблизи храма Святой Троицы.

Поселение Сосенское, п. Коммунарка, д. 22а — храм Преображения Господня.

Где купаться на Крещение 2026 в Подмосковье

Фото - © Медиасток.рф

В городских округах Московской области будет подготовлено более 200 оборудованных мест для купания. Полный список ниже.