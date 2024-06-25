Российское правительство в новом распоряжении от 22 июня 2024 года официально отменило Международный авиационно-космический салон (МАКС) — 2024, который должен был состояться в конце июля.

Ранее информация об отмене МАКС-2024 сообщалась лишь со ссылкой на источники, но теперь кабмин опубликовал официальный документ, в котором сказано, что мероприятие не состоится.

«В позиции, касающейся Международной выставки вертолетной индустрии „МВВИ — 2024“, слово „май“ заменить на „июнь“. Позицию, касающуюся Международной авиационно-космического салона „МАКС-2024“, исключить», — говорится в документе.

Последний раз Международный авиационно-космический салон проводили в 2021 году. В 2024 году его хотели организовать, но в итоге отменили.