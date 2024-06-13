Авиасалон МАКС отменили в 2024 году

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Авиасалон МАКС не будет проходить в 2024 году

Международный авиакосмический салон (МАКС) в этом году отменили. Мероприятие должно было пройти 25–30 июля 2024 года в Жуковском, сообщает ТАСС.

«Авиасалон МАКС в 2024 году точно проводиться не будет», - отметил источник в авиаотрасли.

В июне 2023 года сообщалось, что авиасалон может быть перенесен на этот год.

Международный авиационно-космический салон — это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением.

Ее организуют в подмосковном Жуковском раз в два года.