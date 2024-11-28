Правительство РФ расширило список просрочки, которую нельзя будет купить

Правительство России расширило список товаров, которые не получится продать по истечении срока годности. В таком случае касса будет автоматически блокироваться, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Так, с 1 сентября 2025 года нельзя будет продавать ветпрепараты и велосипеды, попавшие в список. С 1 октября действие системы будет распространяться в том числе на продажу красной и черной икры и безалкогольного пива.

Кроме того, с 1 марта 2026 года нельзя будет купить просроченные корма для животных, с 1 мая — просроченное растительное масло и производные. Помимо этого, с 1 апреля будет запрещена продажа консерв, у которых истек срок годности.

Если в системе «Честный знак» нет данных о маркировке товара, то касса будет блокироваться автоматически. Это касается и тех случаев, когда надзорные органы запретили товар к продаже.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России с 19 по 25 ноября ускорилась до 8,78%. В первую очередь подорожала плодоовощная продукция.