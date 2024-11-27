Годовая инфляция в России с 19 по 25 ноября ускорилась до 8,78%

По состоянию на 25 ноября, годовая инфляция в РФ достигла 8,78%. За период с 19 по 25 ноября цены выросли на 0,36%, сообщает РБК .

За это время плодоовощная продукция стала стоить дороже на 3,8%. В частности огурцы подорожали на 10,6%, помидоры — на 5,8%, картофель — на 2,7%.

Также возросла стоимость сливочного масла, сметаны и куриных яиц. Цены на них увеличились на 1,1%. При этом на 0,3% подешевела вермишель, на 0,2% — вареные колбасы, на 0,1% — мясные консервы для детского питания.

С начала последнего осеннего месяца цены выросли на 1,15%, а с начала года — на 7,8%. Больше всего за год подорожал картофель — цена на него увеличилась на 55,6% с конца октября прошлого года. Также за этот период подорожало сливочное масло (+29,7%), оливковое масло (плюс 26,4%).

ЦБ проводит жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Так, 25 октября ключевая ставка была повышена до 21%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ в 2025 году, если не будет «новых шоков».