Права многодетной семьи восстановили в Лыткарине

Семье из Лыткарина отказали в присвоении статуса многодетной. Сотрудники прокуратуры города восстановили ее права, сообщает пресс-служба подмосковного надзорного ведомства в Telegram-канале .

Многодетная мать обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение ее социальных прав. По данному факту была проведена проверка.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что должностные лица профильного министерства не стали выдавать семье удостоверение многодетной, потому что заявительница и ее дети не зарегистрированы в Подмосковье.

Правоохранители установили тот факт, что семья постоянно проживает в городском округе Лыткарино. Дети учатся в местной школе, наблюдаются у врача в городской больнице.

Прокуратура внесла представление, которое было удовлетворено органами территориального управления. В результате семье женщины был присвоен статус многодетной.

В январе 180 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки. Всего с начала действия закона в Московской области землей обеспечили 37722 семьи.