180 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки в январе

Семьям с тремя и более детьми в Подмосковье выдали за первый месяц 2025 года 180 земельных участков в 22 муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участки от 6 до 15 соток для строительства дома или ведения подсобного хозяйства получили по одной многодетной семье в Луховицах, Лыткарино, Реутове, Сергиевом Посаде, Шатуре, по две семьи в Богородском, Долгопрудном и Краснознаменске, в Лобне, Одинцове и Воскресенске землю получили по три семьи в каждом округе, в Раменском — пять семей, в Павловском Посаде — шесть, семь в Солнечногорске, по восемь семей в Электростали, Подольске и Жуковском, в Серпухове и Ленинском — по десять семей, в Орехово-Зуеве — одиннадцать, в Пушкино — двенадцать и самое большое количество в Домодедове, здесь участками обеспечены 75 многодетных.

Для предоставления земельных участков семьям с тремя и более детьми муниципальными образованиями сформировано 3573 участка, еще 2602 на стадии формирования.

Всего с начала действия закона в Московской области землей обеспечили 37722 семьи.

Услугу «Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка» можно получить на региональном портале госуслуг, подав электронное заявление.

Данная мера социальной поддержки действует с августа прошлого года. Услугу оказывает Министерство социального развития Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.