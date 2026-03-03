Прагматичность против запретов: компании смягчили отношение к служебным романам

HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова рассказала, что работодатели стали прагматичнее относиться к служебным романам и чаще управляют рисками, а не вводят жесткие запреты, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, строгие ограничения чаще действуют в крупных компаниях, финансовом секторе, госструктурах и международных корпорациях. Там могут запрещать отношения при прямом подчинении или требовать уведомлять HR. В производственных и проектных командах подход мягче, но личные связи не должны влиять на рабочие решения.

Зеленкова отметила, что основные риски — обвинения в предвзятости, снижение объективности руководителя, напряжение в коллективе и утечка данных. После расставания возможны конфликты, падение продуктивности и увольнение одного из партнеров. Особенно чувствительна ситуация, когда один из участников занимает руководящую должность.

«Решаясь на рабочий роман, важно осознавать возможные последствия и сохранять профессиональные границы», — подчеркнула эксперт.

При этом полностью исключить личные отношения невозможно. В зрелых компаниях акцент делают на прозрачности процессов, отсутствии прямого подчинения и равной оценке эффективности. По словам Зеленковой, при соблюдении границ такие отношения могут повышать вовлеченность, лояльность и устойчивость к стрессу, а иногда приводят к долгосрочным союзам.

