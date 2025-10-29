Пожилая жительница Кузбасса разбогатела благодаря одному «звоночку»

В Кузбассе нашли злоумышленника, обманывавшего пожилых людей на крупные суммы, а один «звоночек» даже позволил вернуть внушительную сумму одной из жертв, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу кузбасской полиции.

Началось все с того, что лже-сотрудник службы безопасности убедил пенсионерку из Мурманска отдать ему огромные деньги — 1,6 миллиона рублей, которые были у нее на банковском счете. Но произошло неожиданное: получив деньги, мошенник оставил их себе, не успев перечислить «руководству».

Обманщик оказался родом из Кемерова, и вскоре к свежеиспеченному 21-летнему миллионеру нагрянули кузбасские правоохранители, обнаружив часть похищенных средств. Изъяв деньги, они связались с коллегами из Мурманска, чтобы вернуть пострадавшей ее миллион. Таким образом, пожилая женщина дважды стала миллионершей, успев потерять и вновь обрести крупную сумму.

Аналогичную схему кемеровский мошенник применил и к пенсионеру из Мариинска, города в Кузбассе. Полиция установила перевозчика денег и задержала его сообщников: уже знакомого по мурманской истории 21-летнего молодого человека, а также нового участника — 18-летнего жителя Кузбасса.

Следствие продолжается. За мошенничество фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы, а полиция устанавливает новые эпизоды преступной деятельности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.