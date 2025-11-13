Пожары и травмы: россиянам могут запретить покупать фейерверки

Член комитета Госдумы по делам семьи Евгений Марченко заявил, что из-за пожаров и травм в России могут ограничить продажу фейерверков, сообщает «Абзац» .

Парламентарий подчеркнул, что часто россияне запускают пиротехнику в окна, на балконы и прямо в соседей.

«Абсолютно не нужно все это. Я бы прекратил. В моем детстве ничего такого не было — и прекрасно было», — сказал Марченко.

Депутат Госдумы добавил, что пиротехнические шоу должны проводить региональные власти для обеспечения — так мероприятие будет официальным и безопасным.

Ранее создатель патриотического движения «Армия трезвости» призвал запретить продажу алкоголя в России с декабря и до конца новогодних праздников. По его мнению, в трезвости россияне начнут решать демографическую проблему и заниматься спортом.

