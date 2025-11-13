Пожары и травмы: россиянам могут запретить покупать фейерверки
Фото - © Андрей Степанов / Фотобанк Лори
Член комитета Госдумы по делам семьи Евгений Марченко заявил, что из-за пожаров и травм в России могут ограничить продажу фейерверков, сообщает «Абзац».
Парламентарий подчеркнул, что часто россияне запускают пиротехнику в окна, на балконы и прямо в соседей.
«Абсолютно не нужно все это. Я бы прекратил. В моем детстве ничего такого не было — и прекрасно было», — сказал Марченко.
Депутат Госдумы добавил, что пиротехнические шоу должны проводить региональные власти для обеспечения — так мероприятие будет официальным и безопасным.
