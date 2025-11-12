«Сухой закон»: в РФ хотят запретить алкоголь на время новогодних праздников

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов заявил, что в России нужно запретить продажу алкоголя с декабря и до конца новогодних праздников. По его мнению, в трезвости россияне начнут решать демографическую проблему и заниматься спортом, сообщает «Абзац» .

«Не нужны никакие тесты в одном из регионов, следует ввести запрет сразу по всей стране», — добавил Болоянгов.

Он также напомнил о «сухом законе» 1985 года. По мнению общественника, это решение сохранило жизнь многим людям. Сейчас правительству трудно пойти на подобный шаг из-за раздражения пьющей части населения и алкогольных лоббистов.

Ранее россиянам посоветовали запасаться шампанским на Новый год уже сейчас. С наступлением 2026 года ожидается значительное увеличение акцизов на алкогольную продукцию.

