Россиянам посоветовали запасаться шампанским на Новый год уже сейчас

С наступлением 2026 года ожидается значительное увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Специалисты подчеркивают: ноябрь и декабрь предоставляют заключительную возможность приобрести игристое по «старым» ценам, если успеть до конца года. Согласно представленному законопроекту, ставка для игристых вин вырастет на 8,9%. Это приведет к тому, что стоимость популярных марок, таких как «Советское шампанское» или импортный Prosecco, увеличится на 100-200 рублей практически с первых дней января, сообщает СМИ2 .

Предновогодних скидок не будет?

Журналисты выяснили, что многие торговые сети намерены отказаться от традиционных предновогодних скидок, чтобы компенсировать предстоящие финансовые потери.

«Мы наблюдаем тревожную тенденцию: в этом году крупные сети могут отказаться от новогодних акций на шампанское. Обычно в декабре цены падают на 15–20% за счет промоакций. Но в условиях ожидаемого роста акцизов ритейлеры вынуждены пересматривать стратегию. Некоторые уже сейчас закладывают в закупочные цены будущий рост и не будут снижать маржу в декабре — наоборот, могут начать постепенное повышение цен уже в ноябре», — отметил коммерческий директор дистрибьюторской компании Алексей Воронин.

Рост цен на зарубежный и отечественный алкоголь

Изменения в Налоговом кодексе сильнее всего отразятся на реализации импортных вин. Иностранные производители не имеют возможности вернуть часть акциза. Это означает, что вся сумма налога навсегда остается в его конечной стоимости, и с ростом акцизов зарубежный алкоголь значительно дорожает.

Однако существенное повышение цен затронет и основных отечественных производителей игристого.

«Это не просто индексация — это удар по среднему чеку. Мы уже пересчитываем себестоимость.В новом году потребитель, к сожалению, заплатит больше», — подчеркнул генеральный директор торгового дома «Абрау», входящего в ГК «Абрау-Дюрсо», Николай Королев.

Повторение ситуации 2019–2020 годов?

Аналогичная ситуация наблюдалась в конце 2019 года, когда в преддверии введения маркировки алкогольной продукции и увеличения акцизов в 2020 году граждане активно приобретали алкоголь впрок. Тогда розничные сети зафиксировали рекордный рост продаж в декабре — на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. После новогодних праздников полки магазинов оставались пустыми в течение нескольких недель, а цены на востребованные бренды выросли на 15-25%. Эксперты утверждают: в условиях прогнозируемого роста цен разумно совершить покупку сейчас, особенно учитывая ограниченный срок актуальности праздничной алкогольной продукции.

«Производители, разумеется, заранее заложат рост акцизов в отпускные цены. А с учетом других повышающих налогообложение инициатив, затрагивающих весь производственный цикл, потребитель в итоге почувствует существенный и заметный скачок цен. Лично я прогнозирую подорожание игристых и тихих вин как минимум на 20%», — заявил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев.

Закупаться лучше прямо сейчас

Традиционно в ноябре начинается сезон предновогодних акций. Поэтому участники рынка рекомендуют заняться приобретением напитков для праздничного стола уже сейчас, чтобы существенно сэкономить перед праздниками. Также стоит обратить внимание на российские марки. Их логистика короче, а зависимость от колебаний валютного курса — меньше. Многие из них («Абрау-Дюрсо», «ВедерниковЪ», «Мысхако») уже объявили о том, что цены на их продукцию останутся прежними до конца текущего года.

Новогодняя ночь — это время традиций. Для миллионов россиян бокал игристого в полночь — не роскошь, а символ надежды на лучшее. Однако в 2025 году этот символ может стать дороже. И, возможно, последний шанс встретить праздник по «старым» ценам — это сейчас.

