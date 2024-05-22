Позднякова: рекордно высокое атмосферное давление прогнозируют в Москве 24 мая

сегодня в 16:28

24 мая над столицей образуется мощный антициклон, в этот день может быть побит рекорд по высокому атмосферному давлению, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

По словам Поздняковой, атмосферное давление достигнет 762 мм рт. ст. (1017,3 гПа). Если оно поднимется еще немного, то это будет считаться новым рекордом.

Она добавила, что предыдущий рекорд максимального давления для 24 мая поставил 1992 год. Тогда оно составляло 762,2 мм рт. ст. (1016,3 гПа).

Ранее отмечалось, что метеорологическое лето пришло в Московский регион раньше намеченного срока. Теплая погода выше плюс 15 градусов продержится как минимум до окончания календарной весны.