Метеорологическое лето пришло в столицу раньше срока

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Синоптики утверждают, что в 2024 году метеорологическое лето в столице России стартовало 17 мая. Это на 9 дней раньше климатической нормы, сообщается на портале Метеовести .

Метеорологическим летом считается устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в +15 градусов.

Первая половина мая оказалась прохладной, из-за чего начало метеорологического лета откладывалось. Плохая погода сулила приход тепла только 26 мая. В начале третьей декады мая средняя температура воздуха была далека от нормы более чем на 3 градуса.

В начале второй половины мая погода резко изменилась. Синоптические процессы перестроились. Начиная с 17 мая, температура воздуха в течение пяти дней была выше плюс 15-градусной отметки.

22 мая температура воздуха также поднимется выше плюс 15 градусов. В последующие два дня станет заметно прохладнее, однако это не сможет аннулировать накопленный положительный эффект.

Синоптики уверяют, что в дальнейшем в регионе также продержится теплая погода выше плюс 15 градусов. Она продлится как минимум до окончания календарной весны.

Ранее стало известно, что температуру в Москве понизят грозы и дожди.