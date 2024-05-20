Температуру в Москве понизят дожди и грозы

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Температура в столице понизится из-за дождей и гроз

Весенняя погода берет свое на территории столичного региона. Вместо заморозков жителей Москвы ожидают грозы и дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночи в столице становятся теплее. Однако грозы и дожди понизят общую температуру в Москве к середине недели.

21 мая ночью осадков не ожидается, термометры покажут от 7 до 12 градусов. Днем будет облачно, возможны кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до 20-23 градусов.

22 мая облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ночью температура составит от 7-12 градусов, днем - до 18-23 градусов.

23 мая станет самым прохладным днем недели. Ночью будет 5-10 градусов, днем до 15-20 градусов.

24 мая станет теплее. Ночью от 5 до 10 градусов, днем до 16-21. Малооблачно и без осадков.

Комфортная погода, когда среднесуточная температура воздуха преодолевает 15 градусов, наступит в столичном регионе в конце мая.

В Москве за полмесяца выпал 31% от нормы осадков для мая.