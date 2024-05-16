В Москве за полмесяца выпал 31% от нормы осадков для мая

За 15 дней мая в столице выпал 31% от месячной нормы осадков. В течение 8 дней в городе шли дожди и мокрый снег, сообщается на портале «Метеоновости».

Средняя температура первой половины мая оказалась более чем на 5 градусов ниже климатической нормы месяца. В отдельные дни температура воздуха была ниже нормы более чем на 10 градусов.

Самой холодной стала ночь на 9 мая. По данным метеостанции ВДНХ, минимальная температура тогда составила минус 1,4 градуса. По области на День Победы было еще холоднее.

В канун Дня Победы в Москве установился временный снежный покров высотой 1 см.