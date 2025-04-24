Повар Житников: немецкие СМИ специально врут при репортажах на других языках

Немецкая пресса привирает, когда транслирует репортажи на других языках, заявил повар Максим Житников в интервью депутату Госдумы Марии Бутиной. Он также рассказал, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по-немецки, чтобы жители Германии убедились в том, что политик владеет их родным языком, сообщает RT .

«Когда не на немецком языке идет что-то, они там привирают немного… Я хотел, чтобы немцы увидели… что (президент России Владимир — ред.) Путин действительно разговаривает по-немецки», — рассказал повар.

В России ждут иностранцев, которые хотят жить в этой стране, подчеркнул Житников. По его словам, он также хотел продемонстрировать это для немецкой аудитории.

Гражданин Германии Максим Житников недавно переехал из ФРГ в поселок Доброград Владимирской области. После этого с ним лично поговорил Владимир Путин, у которого мужчина попросил помощи в получении российского паспорта.