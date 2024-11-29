Повар из Екатеринбурга стал победителем международного гастрофестиваля

Уральский шеф на фестивале приготовил мусс из цыпленка с мраморной вырезкой

Повар из Екатеринбурга одержал победу на международном гастрономическом фестивале. Успех уральского кулинара обеспечил мусс из цыпленка с мраморной вырезкой, гарниром из картофеля и равиоли из свеклы. В качестве уникального ингредиента использовалось сусальное золото, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В солнечной Турции на гастрономическом фестивале соревновались 400 участников из 25 стран, демонстрируя свои кулинарные шедевры. Среди них был и шеф-повар из Урала Дмитрий Пупышев. Кулинар завоевал сердца и желудки жюри, получив золото.

В Екатеринбурге решили попытаться воспроизвести рецепт его победного блюда: куриное суфле с начинкой из мяса миньон, равиоли из свеклы, приготовленные в вишневом соке, моченая тыква под апельсиновым фрешем, картофель «конфи» с морковным пюре и сусальное золото.

«Я перепробовал много вариантов, добавляя что-то новое. Поставил перед собой цель за полгода до конкурса, многое освоил, но и много продуктов испортил», — рассказал шеф-повар.

Шесть месяцев подготовки надо было уместить в 45 минут, что Дмитрий успешно выполнил, найдя недостающие ингредиенты. Дмитрий привез домой не только золото, но и серебро — за блюда из дорадо и семги.

В следующем году он планирует участвовать в CHEF A LA RUSSE — это серьезный российский конкурс шеф-поваров.